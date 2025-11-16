Ответственность за рекламу букмекерских контор могут ужесточить

13 ноября 2025 года депутаты от фракции ЛДПР подготовили и внесли в Госдуму законопроект о штрафах за нелегальную рекламу азартных игр. Предлагается усилить ответственность за нарушение требований к рекламе азартных игр в букмекерских конторах.

Сейчас реклама букмекерских контор разрешена в специализированных спортивных печатных изданиях и во время трансляции спортивных соревнований. Ее продолжительность не может превышать 20% всего рекламного времени.

Также рекламу можно размещать на сайтах зарегистрированных спортивных сетевых изданий, общероссийских спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг, владельцев спортивных телеканалов. У рекламы должна быть пометка, указан рекламодатель и идентификатор для внесения в реестр интернет-рекламы.

«Законопроектом предлагается ввести отдельный состав административного правонарушения за нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, или средств индивидуализации организаторов азартных игр в букмекерских конторах», — написали авторы инициативы.

За такие нарушения предлагается установить штрафы:

для физлиц – до 5 000 рублей;

должностных лиц – до 100 тыс. рублей;

компаний – до 800 тысяч рублей либо их деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток.

Один из авторов законопроекта депутат Леонид Слуцкий отметил, что «ставки на спорт» всплывают на экранах в играх у детей и в обучающих приложениях, которыми пользуются российские школьники.

«Реклама букмекеров – прямая манипуляция, взывающая к человеческой слабости. Весь такой бизнес прячется за красивыми обещаниями, зарабатывая миллионы на чужих судьбах», — добавил парламентарий.

Слуцкий предлагает поставить «железобетонный заслон на пути букмекерского произвола».

Если закон примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.