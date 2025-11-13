Маркетплейсы потенциально готовы предоставлять информацию ФНС о партнерах на АУСН

АвтоУСН могут применять предприниматели пока в 69 регионах РФ. Онлайн-платформы договорились наладить обмен информацией с налоговой о доходах бизнесменов на АУСН, если будет большое число заинтересованных партнеров.

Цифровые площадки Avito, Wildberries и Ozon рассматривают возможность настроить передачу данных в ФНС о доходах селлеров, которые применяют АУСН.

Компании подписали совместный меморандум и договорились обмениваться информацией с налоговиками, если будет «значительное количество заинтересованных партнеров». Об этом пишут «Ведомости».

Также организации направят в Минэкономразвития план совместных действий по интеграции своих систем с цифровым платформами государства.

С 2025 года применять АУСН могут предприниматели в субъектах РФ, где приняли профильные региональные законы об этом. Сейчас так работать могут в 69 регионах.

На АУСН имеют право работать компании с доходом не больше 60 млн рублей в год, у которых не более пяти сотрудников. Зарплату на таком режиме нужно платить только в безналичной форме. Отчетность в налоговую сдавать не нужно, а также предприниматели освобождены от уплаты страховых взносов.