Получить социальный вычет за 2024 год можно без декларации: инструкция от налоговой

В 2025 году социальные налоговые вычеты по НДФЛ за 2024 год можно получить без представления декларации по форме 3-НДФЛ.

Также не нужны подтверждающие документы — чеки, договоры. Их заменит справка об оплате услуг, которая подтверждает фактические расходы на лечение, обучение, занятия спортом.

Чтобы вернуть денежные средства за 2024 год без декларации, физическому лицу нужно:

Этап Что сделать Пояснение 1 Открыть «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» Получить доступ можно в любом налоговом органе, отделении МФЦ или зайти по паролю от портала Госуслуг 2 Обратиться в организацию/к ИП, оказавшую услугу, за справкой в электронном виде Этот документ должен быть направлен в налоговый орган как отчетность по защищенным каналам связи, а не на электронную почту физлица. 3 Проверить информацию, сформированную в ЛК налогоплательщика в виде предзаполненного заявления и подписать ее Особое внимание следует уделить реквизитам банковского счета для перечисления денежных средств

УФНС отмечает, что все большее число поставщиков услуг, по которым можно получить соцвычет, переходят на электронное взаимодействие с налоговой.

Человек будет уведомлен о размещении в ЛК предзаполненного заявления. Ему придет сообщение на подтвержденный адрес электронной почты и (или) push-уведомление (если он пользуется мобильным приложением) при подтверждении согласия на такую рассылку.

Согласия можно подтвердить в разделе «Профиль» — «Настройки профиля» — «Уведомления».

Предзаполненное заявление проверят быстрее, чем налоговую декларацию, и в более короткие сроки вернут 13% от расходов, потраченных на лечение, обучение, занятия спортом.

Если справка об оплате услуг за 2024 год будет выдана на бумаге, физлицу придется заполнить 3-НДФЛ и направить ее в налоговый орган с приложением справки об услугах.

Налоговики уточняют, что тем, кто уже получил социальный вычет за 2024 год, повторно запрашивать электронные справки для направления в ИФНС не нужно.