Получить социальный вычет за 2024 год можно без декларации: инструкция от налоговой
Также не нужны подтверждающие документы — чеки, договоры. Их заменит справка об оплате услуг, которая подтверждает фактические расходы на лечение, обучение, занятия спортом.
Чтобы вернуть денежные средства за 2024 год без декларации, физическому лицу нужно:
Этап
Что сделать
Пояснение
1
Открыть «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
Получить доступ можно в любом налоговом органе, отделении МФЦ или зайти по паролю от портала Госуслуг
2
Обратиться в организацию/к ИП, оказавшую услугу, за справкой в электронном виде
Этот документ должен быть направлен в налоговый орган как отчетность по защищенным каналам связи, а не на электронную почту физлица.
3
Проверить информацию, сформированную в ЛК налогоплательщика в виде предзаполненного заявления и подписать ее
Особое внимание следует уделить реквизитам банковского счета для перечисления денежных средств
УФНС отмечает, что все большее число поставщиков услуг, по которым можно получить соцвычет, переходят на электронное взаимодействие с налоговой.
Человек будет уведомлен о размещении в ЛК предзаполненного заявления. Ему придет сообщение на подтвержденный адрес электронной почты и (или) push-уведомление (если он пользуется мобильным приложением) при подтверждении согласия на такую рассылку.
Согласия можно подтвердить в разделе «Профиль» — «Настройки профиля» — «Уведомления».
Предзаполненное заявление проверят быстрее, чем налоговую декларацию, и в более короткие сроки вернут 13% от расходов, потраченных на лечение, обучение, занятия спортом.
Если справка об оплате услуг за 2024 год будет выдана на бумаге, физлицу придется заполнить 3-НДФЛ и направить ее в налоговый орган с приложением справки об услугах.
Налоговики уточняют, что тем, кто уже получил социальный вычет за 2024 год, повторно запрашивать электронные справки для направления в ИФНС не нужно.
