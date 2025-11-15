Закрытие одного из магазинов не влияет на лимит доходов для перехода на АУСН

Для перехода на автоУСН лимит дохода в 60 млн рублей берется за минувший календарный год либо с начала текущего года.

С ФНС поделились ситуацией: статус ИП с 2025 года, УСН «доходы минус расходы» 15%, выручка превысила 60 млн руб. плюс возник НДС 5%. В этом году закрыли один магазин, осталось 4.

Владелец рассуждает, что «выручка не будет превышать 60 млн, 5 человек, работников и материальная база меньше 150 млн руб.». В его регионе (Иркутская область) можно применять АУСН. Вопрос — можно ли с 2026 года перейти с УСН на АУСН.

ФНС указала, что не могут применять налоговый режим автоУСН организации и ИП, у которых совокупный доход превысил 60 млн рублей (п. 23 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). А именно:

за календарный год, предшествующий году перехода на АУСН;

либо с начала текущего календарного года.

Можете ли вы перейти на АУСН – проверьте за 5 минут: наш чек-лист.