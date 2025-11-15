ФНС уточнила, за какой период можно подать заявление на перерасчет налога

Иногда возникают объективные основания для перерасчета уже уплаченного налога. А перечислен в бюджет он может быть как недавно, так и давно.

ФНС разъяснила, что обращение о перерасчете можно подать за любой период со дня возникновения оснований для перерасчета налогов.

А спрашивали ведомство про заявление на перерасчет транспортного налога физлица. Авто снято с регистрации и продано еще в 2020 году, и платили налог по уведомлениям не глядя. Есть договор купли-продажи и справка из ГАИ о снятии с учета.

Таким образом, заявление на перерасчет можно подать не только за налоговый период 2022, 2023 и 2024 годов, а с момента снятия с учета.