Ветеранам боевых действий будет положен дополнительный отпуск

У ветеранов боевых действий, в том числе СВО, появится право на отпуск за свой счет до 35 дней в году.

13 ноября 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о предоставлении ветеранам, в том числе специальной военной операции, дополнительного отпуска.

«Законопроектом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году», — сказано в пояснительной записке.

Положения законопроекта направлены на повышение социальной поддержки ветеранов боевых действий, уточнили авторы инициативы.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.

