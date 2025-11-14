Минцифры в 2026 году запустит эксперимент по продаже вина на маркетплейсах

Российское вино собираются продавать на маркетплейсах. При выдаче заказа менеджеры смогут проверить возраст покупателей по биометрии или по фотографии в цифровом документе.

Во втором и третьем кварталах 2026 года Минцифры планирует начать эксперимент по продаже российского вина через онлайн-площадки.

«Мы технически к этому уже готовы, то к этому моменту первые технические решения уже можно будет применить в соответствующих маркетплейсах и у курьеров, или во втором квартале, в третьем квартале, мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными маркетплесами», — сказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

Технически продавать вино онлайн будет можно с помощью одного из двух механизмов:

по биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС);

по фотографии в цифровом документе, который подтвержден в этой системе.

В момент вручения заказа менеджер маркетплейса сможет проверить возраст покупателя.

Запустить подобный эксперимент Минфин собирался еще в 2021 году. Тогда компаниям с лицензией на производство, хранение и поставку алкоголя предлагали сотрудничать с «Почтой России». Законопроект оставили без движения еще и потому, что не было единого мнения — против онлайн-продажи алкоголя по-прежнему выступают Минздрав и Роспотребнадзор.

