Может ли резидент свободного порта Владивосток применять инвествычет по налогу на прибыль
Минфин в письме от 07.08.2025 № 03-03-06/1/76640 ответил, может ли резидент свободного порта Владивосток применять инвестиционный вычет по налогу на прибыль.
Резиденты СПВ не вправе применять ИНВ, это указано в подп. 6 п. 11 ст. 286.1 НК.
Кто считается резидентом СПВ – указано в п. 1 ст. 284.4 НК:
место госрегистрации юрлица – территория СПВ;
нет обособок за пределами территории СПВ;
не применяет специальные налоговые режимы;
не участник консолидированной группы налогоплательщиков;
не НКО, банк, страховая компания, НПФ, профучастник рынка ценных бумаг, клиринговая организация;
не резидент ОЭЗ любого типа;
не участник региональных инвестпроектов.
Для резидентов СПВ действуют льготы по налогу на прибыль (ст. 284.4 НК):
в федеральной части – 0% в первые пять лет;
региональной – 5% – первые пять лет, 10% – последующие 5 лет.
