Может ли резидент свободного порта Владивосток применять инвествычет по налогу на прибыль

Для резидентов СПВ дейcтвуют другие льготы, а инвестиционный вычет применять нельзя.

Минфин в письме от 07.08.2025 № 03-03-06/1/76640 ответил, может ли резидент свободного порта Владивосток применять инвестиционный вычет по налогу на прибыль.

Резиденты СПВ не вправе применять ИНВ, это указано в подп. 6 п. 11 ст. 286.1 НК.

Кто считается резидентом СПВ – указано в п. 1 ст. 284.4 НК:

место госрегистрации юрлица – территория СПВ;

нет обособок за пределами территории СПВ;

не применяет специальные налоговые режимы;

не участник консолидированной группы налогоплательщиков;

не НКО, банк, страховая компания, НПФ, профучастник рынка ценных бумаг, клиринговая организация;

не резидент ОЭЗ любого типа;

не участник региональных инвестпроектов.

Для резидентов СПВ действуют льготы по налогу на прибыль (ст. 284.4 НК):

в федеральной части – 0% в первые пять лет;

региональной – 5% – первые пять лет, 10% – последующие 5 лет.

Научим рассчитывать и уплачивать налог на прибыль на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность, работать с ЭДО. Освоите управленку и финанализ, сможете легко проходить проверки и претендовать на должность главбуха.

Цена курса со скидкой 64 % 11 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.