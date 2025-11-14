Созданные ИИ видео предложили маркировать в обязательном порядке

В Госдуму внесли законопроект, по которому видео, сгенерированные искусственным интеллектом, будет нужно обязательно маркировать. Причем отметка должна быть заметна в течение всего ролика.

14 ноября 2025 года первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев внес законопроект о защите общества от фальсификаций, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Он считает, что современные видеоролики, сгенерированные ИИ, невозможно отличить от настоящих. Поэтому среди людей может распространяться ложь, которая влияет на их мнения и взгляды.

«Это не про запрет технологий. Это про честность и защиту людей от манипуляций. ИИ создает невероятные возможности. Но вместе с этим — мощные инструменты фальсификаций», — сказал Дмитрий Гусев в своем телеграм-канале.

Поэтому депутат предлагает ставить отметку на видео «Сгенерировано ИИ», которая будет видна в течение всего ролика. В метаданные файлов автоматически добавлять машиночитаемую метку, которую невозможно удалить при скачивании или репосте.

Кроме того, в Госдуму внесли еще один законопроект о штрафах за отсутствие маркировки. Для физлиц наказание составит от 10 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс., а для компаний — от 200 до 500 тыс.

Если законопроекты примут, они вступят в силу со дня официального опубликования.