💬 Жилищные инспекции будут администрировать домовые чаты в MAX
В Минстрое рассказали, что домовые чаты собственников жилья в мессенджере MAX будут администрировать представители госжилинспекций.
В таких чатах обсуждают вопросы, связанные с управлением домами. Основная задача изменений — наладить коммуникацию собственников с управляющими компаниями и городскими службами.
«В качестве владельцев таких чатов будут закреплены представители органов регионального государственного жилищного надзора, что позволит обеспечить функционирование официальных чатов независимо от смены управляющей компании», — сказали в Минстрое.
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что «каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и WhatsApp»1.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Начать дискуссию