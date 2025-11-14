ЦОК КПП ОСНО 13.11 Мобильная
💬 Жилищные инспекции будут администрировать домовые чаты в MAX

Чтобы общедомовые чаты не зависели от смены управляющей компании, администрировать их будут жилинспекции.

В Минстрое рассказали, что домовые чаты собственников жилья в мессенджере MAX будут администрировать представители госжилинспекций.

В таких чатах обсуждают вопросы, связанные с управлением домами. Основная задача изменений — наладить коммуникацию собственников с управляющими компаниями и городскими службами.

«В качестве владельцев таких чатов будут закреплены представители органов регионального государственного жилищного надзора, что позволит обеспечить функционирование официальных чатов независимо от смены управляющей компании», — сказали в Минстрое.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что «каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и WhatsApp»1.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

