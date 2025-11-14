Россияне рассказали, когда предпочитают брать отпуск

Большинство россиян планируют отпуск на июль (36%) и август (32%). Такие результаты получил сервис «Работа.ру» в ходе исследования. Еще 21% опрошенных выбрали для отпуска сентябрь.

«Говоря о желаемом месяце для отдыха, 5% россиян выбирают отпуск в январе, 6% — в феврале, 7% — в марте, 12% — в апреле, 14% — в мае. Наибольшее число респондентов выбрали июнь (19%), июль (36%) и август (32%). Сентябрь отметили 21% опрошенных, октябрь — 10%, ноябрь — 5%, а декабрь — 3%», — рассказали эксперты.

Из всех опрошенных 88% планируют взять отпуск в 2026 году. 44% точно на него рассчитывают, а 37% не уверены, что получится отдохнуть.

«41% россиян планируют поездку на море, 23% хотят просто отдыхать дома, а 20% намерены путешествовать по городам России. 19% респондентов планируют уехать за город, и столько же (19%) хотят навестить родственников и друзей», — говорится в результатах исследования.

Поехать за границу планируют 13% респондентов. Займутся своим здоровьем и хобби по 12% опрошенных.

11% собираются поехать в горы, а 10% будет искать другую работу. Еще по 9% россиян поедут в санаторий и будут делать дома ремонт.

В исследовании участвовали 2,6 тысячи человек со всех регионов России.