Флаг России предложили использовать на денежных купюрах и в государственных документах

Для популяризации государственных ценностей депутаты предложили наносить изображение флага России на наличные деньги и документы государственного образца.

14 ноября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому при изготовлении банкнот и документов государственного образца будет использоваться изображение Государственного флага РФ.

«Включение государственного символа в оформление важных документов и национальной валюты способствует сохранению и популяризации государственных ценностей и символики среди населения», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что флаг стал часто появляться на домах жителей регионов. Его использование будет формировать «чувство принадлежности в государственной традиции и национальной идентичности».

Ожидается, что флаг в качестве элемента в важных документах повысит уровень доверия и авторитета, обеспечит их оригинальность и предотвратит фальсификацию.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.