Новый тренажер на Клерке: изучаем учет в маркетплейсах в формате практики

В разделе «Игры и тренажеры» на Клерке появился новый практический тренажер по учету маркетплейсов. Он взят из контрольной работы курса «Бухгалтер маркетплейса 2026», и мы специально открыли его для всех, чтобы пользователи могли пройти реальные задания так же, как это делают слушатели курса.

В тренажере разбираются операции по отчету комиссионера (ОСНО) и расчет налога по УСН — всего 16 операций и 2 блока расчетов. Есть автопроверка, подробный разбор ошибок, два режима: свободное Обучение и Экзамен с таймером.

Для кого

— Бухгалтерам селлеров WB, Ozon и Яндекс Маркета

— Тем, кто хочет прокачать учет маркетплейса на практике

После Экзамена ваш результат попадает в рейтинг в таблице лидеров, который обновляется автоматически. Можно посмотреть, как вы держитесь на фоне других. Сейчас для того чтобы победить в таблице лидеров нужно набрать в тренажерах Клерка 491 балл за минимальное время.

Попробовать тренажер можно уже сейчас в разделе «Игры и тренажеры» на Клерке: https://www.klerk.ru/game/wbozon/.