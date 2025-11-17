Разрыв между пенсиями работающих и неработающих в 2025 году максимально сократился

На фоне индексации пенсии работающих разница между выплатами сократилась до минимального значения с 2021 года. Она составила 3,5 тысячи рублей.

С января по сентябрь 2025 года средний размер страховой пенсии по старости составил 25,9 тыс. рублей у неработающих и 22,4 тыс. у тех, кто продолжает трудиться. Разница составила всего 3,5 тыс. рублей. Это минимальное значение с 2021 года.

Член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин считает, что сокращение разрыва связано с возобновлением индексации пенсий работающих людей. В 2025 году выплаты проиндексировали на уровень инфляции (9,5%), тогда как раньше пенсии трудящихся были заморожены. Об этом пишут «Известия».

Также причиной могло стать увеличение возраста в общей группе пожилых людей. Постепенно растет возраст выхода на пенсию, что влияет на объем баллов и продолжительность стажа. Чем больше человек зарабатывает и трудится, тем значительнее его поддержка.