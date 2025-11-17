Социальным МСП дадут новую налоговую льготу – законопроект 2025

Базу по налогу на прибыль организаций предлагают уменьшать на сумму инвестиций на социально ориентированную деятельность.

14 ноября 2025 депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается дать льготу социальным предприятиям, соответствующим критериям МСП.

«Предлагается дополнить ст. 284 НК новым пунктом 1.20, закрепляющим право для социальных предприятий, соответствующих критериям МСП. Данное право заключается в возможности уменьшить исчисленную налоговую базу по налогу на прибыль организаций на сумму инвестиций, направленных на финансирование их социально ориентированной деятельности», — сказано в пояснительной записке.

Предусмотрено ограничение – 30% от фактически произведенных затрат на инвестиции в отчетном (налоговом) периоде.

Механизм будет иметь строго целевой характер и распространяться только на инвестиции в основные средства и НИОКР, которые приняты к учету после получения организацией статуса социального предприятия.

Предполагается, что новая льгота поможет увеличить объем частных инвестиций в социальную сферу и диверсифицировать источники финансирования социальных предприятий, считают авторы инициативы.

Если закон примут, он вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.