🚬 Налоговая ответила, можно ли торговать табаком на АУСН

В чате ФНС спросили – можно ли применять АУСН, если розничная точка торгует табаком. В подп. 9 п. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ есть запрет для тех, кто производит подакцизные товары, а про торговлю ничего не сказано.

Налогоплательщики, которые реализуют подакцизные товары, в частности, табачную продукцию, вправе применять автоУСН при условии соблюдения иных ограничений по налоговому режиму, установленных ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, ответили представители налоговой.

