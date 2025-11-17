❓ Можно ли сохранить УСН при переходе на АУСН: уточнение от ФНС

В чате ФНС спросили – можно ли ИП после патента перейти на АУСН (розничная продажа) и сохранить УСН (сдача нежилого помещения).

То есть совмещать УСН и автоУСН не получится.

Подробнее о том, как вести учет на спецрежиме, рассчитывать налоги и заполнять декларацию, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы научитесь составлять отчетность в 1С, оформлять кассовые чеки и работать с ЭДО с 1 сентября 2025 года.

Цена сейчас со скидкой 78 %: 3 500 ₽ вместо 15 950 ₽. Акция до 19 ноября.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».