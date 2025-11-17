Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные Mediascope
Минцифры предложило обновить правила передачи данных от онлайн-кинотеатров и социальных сетей исследовательской компании Mediascope, которая по поручению Роскомнадзора измеряет интернет-аудиторию. Проект постановления опубликован на портале нормативных актов, пишет РБК.
Ведомство предлагает обязать сервисы передавать бессрочные идентификаторы пользователей, сформированные с использованием номеров телефонов, а также детализированную статистику по просмотрам конкретных фильмов и сериалов. Сейчас идентификаторы действуют 48 часов, что, по мнению Минцифры, мешает точному учету аудитории видеоконтента.
В министерстве отмечают, что предлагаемый постоянный идентификатор позволит отслеживать активность пользователя на разных устройствах. Там заверили, что идентификаторы, как и сейчас, будут обезличены, а личность пользователя определить невозможно. Идентификатор предлагается сопоставлять с номером мобильного телефона, указанным при регистрации. Его должны будут менять в случае, если этот номер станет использовать другой человек.
Проект также расширяет перечень передаваемых данных: помимо факта доступа к контенту и времени начала и окончания просмотра, сервисы должны будут фиксировать паузы и возобновление воспроизведения. В блоке о мобильных приложениях появляется требование передавать информацию об IP-адресах.
Ранее передаваемые данные включали краткосрочные идентификаторы, сведения об устройстве, время доступа и иногда IP-адрес пользователя.
По данным РБК, представители отрасли признают, что новые правила позволяют формировать ценную аналитику — по просмотру конкретных эпизодов, геолокации через IP и пользовательским номерам, пусть и обезличенным. Однако часть компаний не готова раскрывать подобные сведения и сомневается, почему частный бизнес должен делать это в таком объеме.
В «Кинопоиске» заявили, что детализация данных до уровня номеров телефонов может граничить с вмешательством в частную жизнь. По их мнению, текущего объема сведений достаточно для измерения аудитории.
Другие крупные участники рынка — VK, Okko, Wink, Kion, Premier, а также «МедиаКоммуникационный Союз» — отказались от комментариев. «Иви» не ответил на запрос.
Дискуссия вокруг регулирования продолжается на фоне обсуждения Минкультуры и Минцифры методик оценки соответствия контента «традиционным ценностям» для проектов, созданных при господдержке.
