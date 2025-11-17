Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные Mediascope

Минцифры хочет получать от онлайн-кинотеатров и соцсетей больше данных — бессрочные идентификаторы, привязанные к телефонам, и детальные сведения о просмотрах. Рынок опасается, что это уже слишком.

Минцифры предложило обновить правила передачи данных от онлайн-кинотеатров и социальных сетей исследовательской компании Mediascope, которая по поручению Роскомнадзора измеряет интернет-аудиторию. Проект постановления опубликован на портале нормативных актов, пишет РБК.

Ведомство предлагает обязать сервисы передавать бессрочные идентификаторы пользователей, сформированные с использованием номеров телефонов, а также детализированную статистику по просмотрам конкретных фильмов и сериалов. Сейчас идентификаторы действуют 48 часов, что, по мнению Минцифры, мешает точному учету аудитории видеоконтента.

В министерстве отмечают, что предлагаемый постоянный идентификатор позволит отслеживать активность пользователя на разных устройствах. Там заверили, что идентификаторы, как и сейчас, будут обезличены, а личность пользователя определить невозможно. Идентификатор предлагается сопоставлять с номером мобильного телефона, указанным при регистрации. Его должны будут менять в случае, если этот номер станет использовать другой человек.

Проект также расширяет перечень передаваемых данных: помимо факта доступа к контенту и времени начала и окончания просмотра, сервисы должны будут фиксировать паузы и возобновление воспроизведения. В блоке о мобильных приложениях появляется требование передавать информацию об IP-адресах.