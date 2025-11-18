Предпенсионерам и пенсионерам могут дать дополнительный отпуск
Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о предоставлении работникам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам дополнительного оплачиваемого отпуска.
Документ направили на заключение в кабмин.
«Мы предлагаем установить для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не менее пяти календарных дней», — пояснил один из авторов инициативы депутат Леонид Слуцкий.
Изменения внесут в ТК. Названные категории работников получат право на такой ежегодный отпуск, если у них нет права на другие допотпуска, предусмотренные законодательством.
Слуцкий добавил, что сотрудники старшего возраста часто обладают высокой квалификацией и значительным опытом, но сталкиваются с серьезными психологическими и физическими перегрузками.
А предложенная мера будет профилактикой выгорания, даст возможность восстановить силы, сохранить здоровье и продолжить работать без перегрузок.
Комментарии5
Интересно, кто работать на предприятии будет?
Даёшь отпусков много и разных!!!
а молодые не обладают никакой квалификацией, не имеют никакого опыта, а уж как им в первое время психологически тяжело бывает - все знают не по наслышке, если вспомнят свою начало трудовой деятельности.
И физически тяжело бывает....
Значит так....
Молодые - в отпуск,
для того что бы семью завести - в отпуск,
появился ребёнок - в отпуск
наумелся работать - в отпуск
возраст стал старшим - в отпуск....
.............................
Это предложение для работающих в гос.структурах. В коммерческих организациях и положенные 28 календ.дней выбираются не полностью. Если законопроект примут, это приведет к тому, что в регионах руководители (они же учредители) будут еще с большей неохотой принимать на работу (оформлять) людей старше 50.