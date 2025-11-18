Предпенсионерам и пенсионерам могут дать дополнительный отпуск

Для таких работников предлагается ввести дополнительный оплачиваемый отпуск от пяти дней.

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о предоставлении работникам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам дополнительного оплачиваемого отпуска.

Документ направили на заключение в кабмин.

«Мы предлагаем установить для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не менее пяти календарных дней», — пояснил один из авторов инициативы депутат Леонид Слуцкий.

Изменения внесут в ТК. Названные категории работников получат право на такой ежегодный отпуск, если у них нет права на другие допотпуска, предусмотренные законодательством.

Слуцкий добавил, что сотрудники старшего возраста часто обладают высокой квалификацией и значительным опытом, но сталкиваются с серьезными психологическими и физическими перегрузками.

А предложенная мера будет профилактикой выгорания, даст возможность восстановить силы, сохранить здоровье и продолжить работать без перегрузок.

