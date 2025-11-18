ЦОК ОК АУСН 17.11 Мобильная
Отпуска

Предпенсионерам и пенсионерам могут дать дополнительный отпуск

Для таких работников предлагается ввести дополнительный оплачиваемый отпуск от пяти дней.

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о предоставлении работникам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам дополнительного оплачиваемого отпуска.

Документ направили на заключение в кабмин.

«Мы предлагаем установить для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не менее пяти календарных дней», — пояснил один из авторов инициативы депутат Леонид Слуцкий.

Изменения внесут в ТК. Названные категории работников получат право на такой ежегодный отпуск, если у них нет права на другие допотпуска, предусмотренные законодательством.

Слуцкий добавил, что сотрудники старшего возраста часто обладают высокой квалификацией и значительным опытом, но сталкиваются с серьезными психологическими и физическими перегрузками.

А предложенная мера будет профилактикой выгорания, даст возможность восстановить силы, сохранить здоровье и продолжить работать без перегрузок.

Читайте в нашем разборе, что делать, если сотрудник не согласен с графиком отпусков.

Комментарии

5
  • Ирина
    Предпенсионерам и пенсионерам могут дать дополнительный отпуск

    Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о предоставлении работникам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам дополнительного оплачиваемого отпуска

    Интересно, кто работать на предприятии будет?

    Даёшь отпусков много и разных!!!

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    Предпенсионерам и пенсионерам могут дать дополнительный отпуск

    Слуцкий добавил, что сотрудники старшего возраста часто обладают высокой квалификацией и значительным опытом, но сталкиваются с серьезными психологическими и физическими перегрузками.

    а молодые не обладают никакой квалификацией, не имеют никакого опыта, а уж как им в первое время психологически тяжело бывает - все знают не по наслышке, если вспомнят свою начало трудовой деятельности.

    И физически тяжело бывает....

    Значит так....

    Молодые - в отпуск,

    для того что бы семью завести - в отпуск,

    появился ребёнок - в отпуск

    наумелся работать - в отпуск

    возраст стал старшим - в отпуск....

    .............................

  • Ирина Н
    Главный бухгалтер

    Это предложение для работающих в гос.структурах. В коммерческих организациях и положенные 28 календ.дней выбираются не полностью. Если законопроект примут, это приведет к тому, что в регионах руководители (они же учредители) будут еще с большей неохотой принимать на работу (оформлять) людей старше 50.

