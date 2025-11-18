Работодатель может не начислять годовую премию, если в локальном акте есть основания для отказа.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов объяснил, что в законодательстве нет термина «тринадцатая зарплата». Под этим словосочетанием обычно понимают премию, которую работодатель платит по результатам работы за календарный год.

«Поощрение относится к стимулирующим выплатам и включается в систему оплаты труда, закрепленную в трудовом договоре, коллективном соглашении или положении о премировании», — сказал Гаврилов.

Закон не обязывает предприятия платить 13-ю зарплату, кроме случаев, когда это указано в локальных актах компании.

Обычно годовую премию получают те, кто достиг плановых показателей, не имеет дисциплинарных взысканий, а также по решению руководства. Бюджетники также получают подобные выплаты, но только в пределах выделенных средств, согласно постановлению о стимулирующих выплатах. Если в бюджете нет денег, то и премию не начислят.

С годовой премии нужно платить страховые взносы и НДФЛ по прогрессивной шкале налогообложения. Работодатель удерживает налог с премии и отправляет его в бюджет.

Если в локальном акте компании есть основания для отказа в выплате премии, 13-ю зарплату могут не перевести. Однако лишить сотрудника премии без причин не могут.

В случае нарушения трудовых прав работники могут обжаловать решение работодателя в инспекции труда или суде.

За задержку выплаты начислят компенсацию — 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.

Узнайте больше о том, что такое 13-я зарплата и как ее оформить, — читайте разбор эксперта!