Депутат рассказал, кто получит 13-ю зарплату, а кому могут отказать
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов объяснил, что в законодательстве нет термина «тринадцатая зарплата». Под этим словосочетанием обычно понимают премию, которую работодатель платит по результатам работы за календарный год.
«Поощрение относится к стимулирующим выплатам и включается в систему оплаты труда, закрепленную в трудовом договоре, коллективном соглашении или положении о премировании», — сказал Гаврилов.
Закон не обязывает предприятия платить 13-ю зарплату, кроме случаев, когда это указано в локальных актах компании.
Обычно годовую премию получают те, кто достиг плановых показателей, не имеет дисциплинарных взысканий, а также по решению руководства. Бюджетники также получают подобные выплаты, но только в пределах выделенных средств, согласно постановлению о стимулирующих выплатах. Если в бюджете нет денег, то и премию не начислят.
С годовой премии нужно платить страховые взносы и НДФЛ по прогрессивной шкале налогообложения. Работодатель удерживает налог с премии и отправляет его в бюджет.
Если в локальном акте компании есть основания для отказа в выплате премии, 13-ю зарплату могут не перевести. Однако лишить сотрудника премии без причин не могут.
В случае нарушения трудовых прав работники могут обжаловать решение работодателя в инспекции труда или суде.
За задержку выплаты начислят компенсацию — 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.
Узнайте больше о том, что такое 13-я зарплата и как ее оформить, — читайте разбор эксперта!
☀️ Уникальный шанс для бухгалтеров — новая конференция по налоговой реформе-2026 и отчетности за 2025 год в Краснодаре!
Краснодар — это родина «Клерка». 2,5 года назад мы начали проводить конференции именно с Краснодара,
но 2 года мы тут не проводили ничего.
И вот спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это без преувеличения уникальное мероприятие — можно вживую послушать топовых экспертов по налогам и учету, задать им вопросы. Главные волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все горящие вопросы.
Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Бронирование уже открыто. Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет! Купить билет.
Начать дискуссию