🚬 Минфину предлагают установить «сбор совести» для табачных компаний

Чтобы снизить последствия негативного влияния от курения, депутат предлагает ввести для импортеров и производителей табака специальный сбор. На полученные деньги будут лечить пострадавших от употребления табачной продукции.

Депутат Госдумы Владислав Даванков предложил главе Минфина Антону Силуанову ввести «сбор совести» в размере 3% от выручки табачных компаний.

По мнению Даванкова, сбор станет целевым налогом на выручку бизнеса в отраслях, которые формируют вредные привычки и зависимости. Полученные средства предлагают направить на лечение россиян от этих болезней, пишут «Ведомости».

Кроме того, депутат хочет в табачной сфере создать целевой фонд или публично-правовую компанию (ППК). Подобные организации уже есть в индустрии азартных игр.

Также ожидается, что изменения позволят снизить смертность от употребления табака и алкоголя.

30
  • bogdanovv

    люди без совести имеют наглость говорить о ней

  • ОО
    Ольга Осина
    Главный бухгалтер

    а давайте для лечения каждого органа свой сбор введем. чего там. а взносы на мед. страхование зачем платим.

