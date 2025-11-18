Россияне оценивают свои профессиональные навыки на 3,56 балла из 5

В 2026 году сотрудники хотят больше работать над «мягкими» навыками, а также освоить цифровую грамотность, работу с данными и нейросетями.

Большинство россиян оценили свои профессиональные навыки на 3,56 балла из 5. Мужчины ставили себе более высокие оценки (3,71 балла), а женщины — 3,49 балла.

Профессиональная самооценка зависит от возраста. Так, участники опроса 18-24 лет оценили свои навыки на 2,89 балла, а специалисты 55 лет и старше — на 4,1 балла. Об этом сказано в исследовании hh.ru. Результаты в распоряжении «Клерка».

Представители высшего и среднего менеджмента уверенно оценивают себя на 4,61 балла, тогда как рабочие в среднем на 3,28 балла.

В 2026 году 33% россиян хотят освоить цифровую грамотности и работу с данными. Этот навык особенно часто выбирали юристы (55%), административный персонал (51%) и рабочие (25%). Также сотрудники хотят научиться работать с новым оборудованием и ПО (22%), с искусственным интеллектом (20%), эффективно вести коммуникацию и деловую переписку (20%).

«Формируется запрос на синтез технических и цифровых компетенций в том числе в традиционных отраслях. Прогноз развития навыков в производственном секторе указывает на динамичную цифровизацию рабочих профессий. Курсы по работе с данными, основам программирования и взаимодействию с AI-инструментами уже хорошо закрепились в программах переподготовки рабочих кадров», — сказала руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

Почти каждый третий респондент нацелен развивать «мягкие» навыки: адаптивность и гибкость (36%), коммуникацию (35%), критическое мышление (30%).

Жители Москвы и Ярославкой области больше заинтересованы в освоении цифровых навыков (33% и 47% соответственно), а в Алтайском крае и Иркутской области выше спрос на адаптивность и гибкость (55% и 48%).