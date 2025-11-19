Налоговикам разрешат раскрыть часть данных о бизнесе в ЕГРЮЛ
Минфин планирует сократить возможности компаний по ограничению информации о себе в ЕГРЮЛ. Такое поведение бизнеса может вступать в конфликт с интересами контрагентов и госорганов.
Поэтому власти предлагают дать ФНС полномочия снимать ограничение на доступ к информации о компаниях, если основания скрывать те или иные сведения больше не актуальны. Об этом пишет РБК.
Ожидается, что изменение повысит прозрачность предприятий и позволит открытым компаниям легче заключать сделки.
Сейчас организации могут ограничить доступ к информации о себе, если посчитает, что это грозит санкциями.
