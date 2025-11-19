ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
Концессионерам-коммунальщикам на УСН дали право работать без НДС или применять НДС 5%

При концессии нельзя работать без НДС, даже если концессионер на УСН с доходом ниже лимита. Но с 2026 года у этой нормы будут исключения.

Законопроект с поправками в НК предусматривает налоговое НДС-послабление для концессионеров на УСН.

  • Во-первых, они смогут применять освобождение от НДС при доходах ниже лимита (до 20 млн в 2026 году).

  • Во-вторых, они смогут применять пониженные ставки НДС 5% и 7%.

Это касается тех, кто заключил концессионные соглашения в отношении коммунальных объектов, расположенных на территориях населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек.

Численность населения учитывается на дату заключения концессионного соглашения.

Объекты концессии такие:

  • теплоснабжения;

  • централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

  • отдельных объектов таких систем.

Что еще изменится в ставках НДС с 2026 года, мы разбирали тут.

