Концессионерам-коммунальщикам на УСН дали право работать без НДС или применять НДС 5%
Законопроект с поправками в НК предусматривает налоговое НДС-послабление для концессионеров на УСН.
Во-первых, они смогут применять освобождение от НДС при доходах ниже лимита (до 20 млн в 2026 году).
Во-вторых, они смогут применять пониженные ставки НДС 5% и 7%.
Это касается тех, кто заключил концессионные соглашения в отношении коммунальных объектов, расположенных на территориях населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек.
Численность населения учитывается на дату заключения концессионного соглашения.
Объекты концессии такие:
теплоснабжения;
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
отдельных объектов таких систем.
Что еще изменится в ставках НДС с 2026 года, мы разбирали тут.
Начать дискуссию