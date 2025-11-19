Ущерб от экономических преступлений вырос на 20% в 2025 году

Незаконные действия предпринимателей нанесли экономике России ущерб в размере 266 млрд рублей. Это максимальный показатель с 2022 года.

С начала 2025 года ущерб от преступлений в сфере экономики увеличился на 20% — до 266,2 млрд рублей. Этот показатель стал максимальным с 2022 года.

Рост правонарушений связан с популярностью дистанционных способов проведения финансовых операций, а также эффективной работой правоохранителей. Об этом пишут «Известия».

Экономические преступления направлены на получение незаконного дохода частными предпринимателями или компаниями, а также это нарушения, связанные с имущественными интересами бизнеса.

Кроме того, к экономическим преступлениям относят отмывание и легализацию доходов, незаконное получение или предоставление кредитов, принуждение к сделке, производство фальшивых денег, незаконную организация азартных игр, продажу алкогольных напитков без лицензии, взяточничество и уклонение от уплаты налогов.

В первой половине 2025 года из экономики за рубеж вывели около 8,5 млрд рублей, а еще 23,6 млрд обналичили через сомнительные схемы.

Недавно мы писали, что штрафы за экономические преступления увеличат в несколько раз.