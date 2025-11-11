Кабмин намерен увеличить штрафы за экономические преступления

Правозащитники считают, что вместе с индексацией штрафов нужно пересматривать и критерии нарушений в крупном и особо крупном размерах.

Правительство одобрило предложение Минюста повысить максимальный штраф, который назначают в качестве уголовной ответственности за экономические преступления. Размер наказания может вырасти в 1,5-2 раза.

Изменения коснутся большинства экономических статей УК — от мошенничества до уклонения от уплаты налогов. Об этом пишут «Ведомости».

С 2021 по 2023 годы по экономическим преступлениям осудили 3 126 человек, 51% из них получили штраф в качестве основного наказания. Авторы законопроекта считают, что размер наказания уже утратил стимулирующий эффект, поэтому штрафы нужно повышать.

Например, за нарушение авторских прав размер наказания вырастет с 200 тыс. до 1 млн рублей. За мошенничество штраф пересмотрят с 120-300 тыс. до 150-500 тыс., максимальная планка будет 1,5 млн, тогда как сейчас — 1 млн.

За уклонение от уплаты налогов по ст. 199 УК можно получить вместо 200-500 тыс. рублей штраф от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Если ущерб будет в особо крупном размере, то наказание дойдет до 5 млн рублей.

Советник АБ «Забейда и партнеры» Артем Саркисян рассказал, что критерии крупного и особо крупного хищения не пересматривали с 2003 года. Если власти хотят увеличить штрафы, то к вопросу нужно подойти комплексно и пересмотреть все положения одновременно.

В Торгово-промышленной палата заявили, что нужно в разы поднять штрафы за незаконное предпринимательство. Иначе кто-то работает честно, а кто-то не регистрирует юрлицо, не платит налоги, а потом отделывается штрафом в 500 рублей.