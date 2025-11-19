У банков будут сутки на разморозку счетов после получения подтверждающих документов

Сейчас временные рамки не установлены, поэтому банки могут медлить с разблокировкой, даже когда клиент уже доказал законность операции.

Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают установить обязанность банков разблокировать замороженные счета клиентов в течение 24 часов с момента подтверждения добросовестности сделок. Обращение направили главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Сейчас банки могут приостанавливать проведение операций и ограничивать доступ к счетам при малейших сомнениях в законности транзакций. А из-за не установленных четких временных рамок некоторые кредитные организации «неоправданно медлят с принятием решения, хотя клиент уже выполнил все требования и доказал законность операции», указали депутаты.

Поэтому предлагается законодательно закрепить четкий предельный срок для разблокировки банковского счета или денежного перевода после предоставления подтверждающих документов.

«Необходимо установить, что банк обязан возобновить обслуживание счета или возобновить проведение операции в срок не более 24 часов с момента поступления в банк необходимых документов, подтверждающих законность операции или источника денежных средств», — говорится в обращении.

Блокировка счета без своевременной разблокировки нарушает базовые права граждан и ставит под угрозу возможность оплатить первоочередные нужды, добавили парламентарии.

Мы сообщали про заявление Набиуллиной, что стало больше жалоб на необоснованную блокировку счетов — «перегнули палку».