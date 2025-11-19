ФНС уточнила, где брать коды доходов и вычетов физлиц при АУСН

Перечень кодов доходов и вычетов для применения автоУСН установлен отдельным приказом.

В чате ФНС спросили – где найти код налогового вычета на АУСН, чтобы правильно оформить платежное поручение.

Для заполнения сведений о выплатах доходов физлицам и НДФЛ перечень кодов доходов и вычетов для применения автоУСН установлен приказом ФНС от 07.09.2022 № ЕД-7-11/473@, уточнила налоговая служба.

