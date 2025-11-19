ЦОК ОК АУСН 17.11 Мобильная
Общество

На субсидированные авиабилеты кабмин направит больше 300 млн рублей

Дополнительное финансирование позволит по доступной цене купить билет на самолет не менее 44 тыс. человек.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение Правительства от 15 ноября 2025 года № 3286-р, по которому авиакомпаниям возместят перевозку по приоритетным маршрутам.

Кабмин выделит еще более 306,9 млн рублей на возмещение затрат по субсидируемым авиабилетам.

«За счет дополнительного финансирования будет просубсидирована перевозка еще не менее 44 тыс. человек», — сказано на сайте Правительства.

Программа субсидирования авиаперевозок действует с 2018 года. В нее входит 82 маршрута, в том числе перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург и другие города РФ.

Кабмин уже направлял на аналогичные цели более 1,4 млрд рублей.

Защита персональных данных в 2025 году: ключевые требования для бизнеса

При несоблюдении требований к защите персональных данных (ПДн) повышается риск утечки. Если допущен несанкционированный доступ, компанию могут оштрафовать на сумму до 20 млн.

