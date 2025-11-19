В Мурманской области расширили применение льготных ставок УСН
В Мурманской области налоговые льготы с 1 января 2026 получат еще три категории предпринимателей, сообщил губернатор Андрей Чибис.
«Мы расширяем список тех, кто сможет воспользоваться упрощенной системой налогообложения (УСН) с льготной ставкой: всего 1% при объекте “доход” и 5% при объекте “доход минус расход”», — говорится в сообщении.
Три новые категории, которым будет положена льгота:
ветераны боевых действий.
малые технологические компании,
начинающие предприниматели – кто зарегистрировал бизнес в Мурманской области, льготная ставка будет действовать в течение двух лет.
