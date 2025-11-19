Что обязательно сделать перед закрытием ИП: инструкция 2025 от налоговиков

До подачи заявления о прекращении деятельности в качестве ИП нужно со всеми рассчитаться, сдать отчетность и снять с учета ККТ.

Налоговики напомнили, что нужно сделать налогоплательщику, который решил прекратить деятельность в качестве ИП.

Для этого подают в налоговую заявление по форме № Р26001. Его можно отправить:

дистанционно через онлайн-сервисы ФНС: «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» или «Личный кабинет ИП», если есть КЭП;

лично в налоговую;

в МФЦ;

через нотариуса;

по почте ценным письмом.

Если заявление подают в электронном виде, через МФЦ или нотариуса – госпошлину платить не нужно.

Если документы подают лично или по почте – нужно приложить квитанцию об уплате государственной пошлины в размере 160 рублей.

ИП снимут с учета в течение 5 рабочих дней с даты приема документов.

Налоговики рекомендуют перед подачей заявления о прекращении деятельности сделать такие шаги:

полностью рассчитаться с сотрудниками и расторгнуть трудовые договоры;

заплатить налоги;

сдать необходимую налоговую отчетность;

снять с учета ККТ.

Удостовериться в том, что процедура закрытия бизнеса завершена, можно через сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».

Что будет с долгами ИП, который прекратил деятельность, узнайте из нашего мини-курса.