Что обязательно сделать перед закрытием ИП: инструкция 2025 от налоговиков
Налоговики напомнили, что нужно сделать налогоплательщику, который решил прекратить деятельность в качестве ИП.
Для этого подают в налоговую заявление по форме № Р26001. Его можно отправить:
дистанционно через онлайн-сервисы ФНС: «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» или «Личный кабинет ИП», если есть КЭП;
лично в налоговую;
в МФЦ;
через нотариуса;
по почте ценным письмом.
Если заявление подают в электронном виде, через МФЦ или нотариуса – госпошлину платить не нужно.
Если документы подают лично или по почте – нужно приложить квитанцию об уплате государственной пошлины в размере 160 рублей.
ИП снимут с учета в течение 5 рабочих дней с даты приема документов.
Налоговики рекомендуют перед подачей заявления о прекращении деятельности сделать такие шаги:
полностью рассчитаться с сотрудниками и расторгнуть трудовые договоры;
заплатить налоги;
сдать необходимую налоговую отчетность;
снять с учета ККТ.
Удостовериться в том, что процедура закрытия бизнеса завершена, можно через сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».
Что будет с долгами ИП, который прекратил деятельность, узнайте из нашего мини-курса.
Начать дискуссию