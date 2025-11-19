Решение ВС 2025: предприниматели могут продавать на маркетплейсах сувенирные карты «Тройка»

Транспортные карты «Тройка» со специальным дизайном продаются пассажирам в собственность, а не передаются в залог на 5 лет, как другие карты. Поэтому ИП могут перепродавать этот товар на маркетплейсах.

Верховный суд рассмотрел дело о взыскании с ИП 5 млн рублей компенсации в пользу Московского метро за нарушение прав на товарные знаки.

Предприниматель продавал на маркетплейсе Ozon транспортные карты «Тройка» с «неклассическим» дизайном. Первая инстанция приняла сторону Московского метро, но апелляционная и кассационная инстанции решили отменить это решение. В этом их поддержал и Верховный суд. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Ответчик подтвердил, что законно купил карты у метро и его представителей, предоставил все чеки, чем опроверг доводы истцов о контрафактности товара.

Также суды решили, что в отличие от большинства классических транспортных карт сувенирные «Тройки» не передаются в залог пассажиру на 5 лет, а продаются в собственность пассажирам.