🔥 Дайджест вайбкодинга за сегодня

📘 Тренажёр по курсу «Налог на прибыль-2025»
Тренажёр отправлен на проверку методологам. Следующий шаг — финализация и запуск для пользователей.
🧮 Обновлённый калькулятор УСН/АУСН уже в проде
Обновили и выкатили на боевой сервер улучшенный калькулятор УСН/АУСН.
Можно пользоваться прямо сейчас:
👉 https://www.klerk.ru/tool/usn-ausn/
🏆🏆🏆 Три в ряд
Обновили игру «Три в ряд про деньги», чтобы каждая удачная комбинация ощущалась как маленькая победа. Суть игр — передвигать фишки по игровому полю и составлять цепочку из трех и более элементов. Кто станет новым чемпионом?
Вот тут анонс:
👉 https://www.klerk.ru/user/2198679/669394/
Вот тут новая игра:
👉 https://www.klerk.ru/game/matchthree/
🧩 Общий компонент: таблица лидеров + расшар
Сначала были два отдельных универсальных блока — таблица лидеров и расшар.
Сегодня приняли решение объединить их в один общий компонент. Работа уже началась. Таблица лидеров - это вот это: https://www.klerk.ru/game/leaderboard/
🎬 Вышел анонс нового сезона игр
Опубликовали анонс нового сезона:
👉 https://www.klerk.ru/buh/news/669421/
Готовим много нового и интересного.
🏆 Унифицированные таблицы лидеров и минус 5000 строк кода
Сегодня вынесли таблицы лидеров всех игр в одну дженерик-таблицу.
Теперь у всех игр единый стиль, поддержка проще, а кодовая база уменьшилась на 5000 строк!
Что будет, когда вынесем стили — даже представить страшно 😏
И фото на память
Вайбкодеры. Начало
