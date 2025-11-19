🔥 Дайджест вайбкодинга за сегодня

ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
Сегодня команда сделала сразу несколько важных и приятных обновлений — делимся свежими новостями.

📘 Тренажёр по курсу «Налог на прибыль-2025»

Тренажёр отправлен на проверку методологам. Следующий шаг — финализация и запуск для пользователей.

🧮 Обновлённый калькулятор УСН/АУСН уже в проде

Обновили и выкатили на боевой сервер улучшенный калькулятор УСН/АУСН.
Можно пользоваться прямо сейчас:
👉 https://www.klerk.ru/tool/usn-ausn/

🏆🏆🏆 Три в ряд

Обновили игру «Три в ряд про деньги», чтобы каждая удачная комбинация ощущалась как маленькая победа. Суть игр — передвигать фишки по игровому полю и составлять цепочку из трех и более элементов. Кто станет новым чемпионом?

Вот тут анонс:
👉 https://www.klerk.ru/user/2198679/669394/

Вот тут новая игра:
👉 https://www.klerk.ru/game/matchthree/

🧩 Общий компонент: таблица лидеров + расшар

Сначала были два отдельных универсальных блока — таблица лидеров и расшар.
Сегодня приняли решение объединить их в один общий компонент. Работа уже началась. Таблица лидеров - это вот это: https://www.klerk.ru/game/leaderboard/

🎬 Вышел анонс нового сезона игр

Опубликовали анонс нового сезона:
👉 https://www.klerk.ru/buh/news/669421/
Готовим много нового и интересного.

🏆 Унифицированные таблицы лидеров и минус 5000 строк кода

Сегодня вынесли таблицы лидеров всех игр в одну дженерик-таблицу.
Теперь у всех игр единый стиль, поддержка проще, а кодовая база уменьшилась на 5000 строк!
Что будет, когда вынесем стили — даже представить страшно 😏

И фото на память

Вайбкодеры. Начало

