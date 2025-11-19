🔥 Дайджест вайбкодинга за сегодня

🏆🏆🏆 Три в ряд

Обновили игру «Три в ряд про деньги», чтобы каждая удачная комбинация ощущалась как маленькая победа. Суть игр — передвигать фишки по игровому полю и составлять цепочку из трех и более элементов. Кто станет новым чемпионом?

Вот тут анонс:

👉 https://www.klerk.ru/user/2198679/669394/

Вот тут новая игра:

👉 https://www.klerk.ru/game/matchthree/