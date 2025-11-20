Роструд: входит ли единовременная выплата к отпуску в состав зарплаты

Если зарплата меньше минимальной, единовременные выплаты не перекрывают доплаты до МРОТ.

Работнику, зарплата которого ниже МРОТ, доплачивают до минимума. Его работодатель в положении об оплате труда включил в состав зарплаты иные выплаты и отнес к ним единовременную выплату к ежегодному отпуску.

Например, в конце июня работнику выплатили единовременную выплату к ежегодном отпуску, а зарплату за июнь выдали меньше МРОТ. Работодатель считает, что единовременная выплата к отпуску перекрыла доплату до МРОТ. Правомерно ли это, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Неправомерно, поскольку единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску не является составной частью заработной платы», — ответил Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 129 ТК, зарплата включает компенсационные выплаты (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии).

А согласно п. 3 Положения об особенностях порядка исчисления средней зарплаты, утв. постановлением Правительства от 24.04.2025 № 540, для расчета среднего заработка не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда.

