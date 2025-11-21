ЦОК ОК МП 20.11 Мобильная
Маркировка товаров

Запустят маркировку мясных продуктов и замороженных полуфабрикатов + овощей, фруктов, ягод, грибов

Эксперимент пройдет с 24 ноября 2025 по 31 августа 2026 года.

С 24 ноября 2025 года начнется эксперимент по маркировке упакованных мясных изделий, полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции.

Постановление Правительства от 17.11.2025 № 1823  опубликовано на портале госинформации.

Кабмин постановил провести эксперимент по маркировке: 

  • мясных изделий, включая мясные субпродукты и изделия из мясного жира, упакованных в потребительскую упаковку, в срок с 24 ноября 2025 по 28 февраля 2026 года

  • полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции, упакованных ‎в потребительскую упаковку, с 24 ноября 2025 по 31 августа 2026 года (включительно).

В перечень продукции для маркировки средствами идентификации включили:

  • мясные продукты, кроме консервированной продукции и полуфабрикатов;

  • полуфабрикаты (кроме кулинарных изделий), тушки птиц, туши и замороженные продукты, включая замороженные полуфабрикаты, кулинарные изделия, тушки птиц, туши, пищевую рыбную продукцию, овощи, фрукты, ягоды, грибы.

Участвовать в эксперименте производители, импортеры и продавцы такой продукции смогут добровольно.

По результатам проведения эксперимента примут решение о целесообразности введения обязательной маркировки упакованных мясных изделий, полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции.

Автор

Комментарии

4
  • natti
    Бухгалтер

    а кто-нибудь знает как "маркируется" продукция на развес?

  • Marina2022

    Один гриб - один куаркод. Одна ягодка - один куаркод. Это называется индивидуальный подход.

  • V
    VadimBA

    Похоже, маркировщики скоро дотрахаются доберутся до каждой горошины.

