Запустят маркировку мясных продуктов и замороженных полуфабрикатов + овощей, фруктов, ягод, грибов
С 24 ноября 2025 года начнется эксперимент по маркировке упакованных мясных изделий, полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции.
Постановление Правительства от 17.11.2025 № 1823 опубликовано на портале госинформации.
Кабмин постановил провести эксперимент по маркировке:
мясных изделий, включая мясные субпродукты и изделия из мясного жира, упакованных в потребительскую упаковку, в срок с 24 ноября 2025 по 28 февраля 2026 года;
полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции, упакованных в потребительскую упаковку, с 24 ноября 2025 по 31 августа 2026 года (включительно).
В перечень продукции для маркировки средствами идентификации включили:
мясные продукты, кроме консервированной продукции и полуфабрикатов;
полуфабрикаты (кроме кулинарных изделий), тушки птиц, туши и замороженные продукты, включая замороженные полуфабрикаты, кулинарные изделия, тушки птиц, туши, пищевую рыбную продукцию, овощи, фрукты, ягоды, грибы.
Участвовать в эксперименте производители, импортеры и продавцы такой продукции смогут добровольно.
По результатам проведения эксперимента примут решение о целесообразности введения обязательной маркировки упакованных мясных изделий, полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции.
а кто-нибудь знает как "маркируется" продукция на развес?
Один гриб - один куаркод. Одна ягодка - один куаркод. Это называется индивидуальный подход.
Похоже, маркировщики скоро
дотрахаютсядоберутся до каждой горошины.