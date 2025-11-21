Запустят маркировку мясных продуктов и замороженных полуфабрикатов + овощей, фруктов, ягод, грибов

Эксперимент пройдет с 24 ноября 2025 по 31 августа 2026 года.

С 24 ноября 2025 года начнется эксперимент по маркировке упакованных мясных изделий, полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции.

Постановление Правительства от 17.11.2025 № 1823 опубликовано на портале госинформации.

Кабмин постановил провести эксперимент по маркировке:

мясных изделий, включая мясные субпродукты и изделия из мясного жира, упакованных в потребительскую упаковку, в срок с 24 ноября 2025 по 28 февраля 2026 года ;

полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции, упакованных ‎в потребительскую упаковку, с 24 ноября 2025 по 31 августа 2026 года (включительно).

В перечень продукции для маркировки средствами идентификации включили:

мясные продукты, кроме консервированной продукции и полуфабрикатов;

полуфабрикаты (кроме кулинарных изделий), тушки птиц, туши и замороженные продукты, включая замороженные полуфабрикаты, кулинарные изделия, тушки птиц, туши, пищевую рыбную продукцию, овощи, фрукты, ягоды, грибы.

Участвовать в эксперименте производители, импортеры и продавцы такой продукции смогут добровольно.

По результатам проведения эксперимента примут решение о целесообразности введения обязательной маркировки упакованных мясных изделий, полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции.