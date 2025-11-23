🚗 Транспортный налог для легковых гибридных автомобилей рассчитывается по-особому

Начальник отдела налогообложения имущества УФНС по Приморскому краю Ольга Никитина ответила на актуальный вопрос автовладельцев — как рассчитывается транспортный налог на гибридные автомобили.

По ее словам, налог для легковых гибридных машин определяется из сумм номинальной мощности двигателей. А мощность определяется на основе данных из технической документации, указываемых в паспорте транспортного средства, и сведений от регистрирующих органов.