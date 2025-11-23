👌 Большой налог, рассчитанный налоговой, можно «оспорить» декларацией 3-НДФЛ

Если не представить декларацию о доходах, ФНС сама рассчитает налог на основе имеющейся у нее информации.

В Телеграм-чате ФНС поделились, что вовремя не подали декларацию 3-НДФЛ при продаже квартиры. В итоге ИФНС сама рассчитала налог — «внушительный». И спрашивают, как можно его теперь оспорить, подав 3-НДФЛ.

Специалисты ведомства ответили, что рекомендуют подать декларацию. Тогда при вынесении решения по расчету информация будет учтена.