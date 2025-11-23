❌ Доход от процентов по вкладам в банках налоговая не уменьшает на необлагаемую сумму

При декларации в форме 3-НДФЛ налогоплательщик должен сам применить вычет в виде необлагаемой суммы с доходам в виде процентов по вкладам в банках.

ФНС разъяснила, что необлагаемую сумму налоговый орган применяет при расчете налога на основании налогового уведомления.

А при декларировании доходов в виде процентов по вкладам в банках для заявления налоговых вычетов плательщику следует уменьшить доход на необлагаемую сумму (210 тыс. руб. за 2024 год) самостоятельно.

В данном случае код дохода — 6014, код вычета — 914. И доходы следует отражать в разрезе каждого банка отдельно с указанием ИНН и КПП. Общая сумма вычетов по коду дохода 6014 не должна превышать 210 тыс. (за 2024 год).