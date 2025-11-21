У бизнеса дефицит специалистов по нейросетям

Почти 45% компаний признались, что не могут найти хорошего специалиста по искусственному интеллекту. Отрасль развивается быстрее, чем люди получают опыт.

За первые 10 месяцев 2025 года российские предприниматели столкнулись с дефицитом специалистов по искусственному интеллекту. Об этом сообщили почти 45% организаций.

Работодатели на hh.ru разместили свыше 1 тыс. вакансий AI-тренеров. Их задачи: готовить обучающие материалы для ИИ, оценивать точность, этичность и корректности их работы. Об этом пишут «Известия».

В сфере машинного обучения (ML) сейчас открыто более 20 тыс. вакансий, на 74% вырос спрос на ML-инженеров. Например, «Яндекс» к концу 2025 года планирует нанять на 60% больше таких специалистов, чем в 2024 году.

«Отрасль молодая, многие кейсы реализуются впервые. Найти специалиста с релевантным опытом крайне сложно: он есть у единиц», — сказал директор по Data Science «Авито» Константин Мягких.

По данным опроса МТС Web Services, сильнее всего специалистов не хватает в промышленности (60%), строительстве и ЖКХ (61%), науке и образовании (59%).