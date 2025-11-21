Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
Роструд: при разделении отпуска не обязательно именно первая часть должна быть не менее 14 дней

Уточнили правила деления отпуска на части.

На сайте Онлайнинспекции.рф разобрали ситуацию, когда основной отпуск работницы составляет 28 дней, а дополнительный за вредные условия труда – 7 дней, всего 35 дней.

Отдел кадров не разрешает разделить отпуск на три части: 11 (зимой), 5 (летом) и 19 (осенью) каждый.

По мнению кадровиков, первая часть отпуска не может быть меньше 14 дней, так как это часть основного (ежегодного), а дополнительный не является ежегодным.

«Отдел кадров неправ, поскольку законом не установлено правило, в соответствии с которым при разделении отпуска на части первая из всех должна быть не менее 14 календарных дней. Указанная часть отпуска может быть предоставлена как в начале, так и в конце рабочего года.
Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях труда является ежегодным», — ответил Роструд.

В ч. 1 ст. 125 ТК установлено, что ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, и хотя бы одна из них должна быть не менее 14 календарных дней.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляют работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями, с ненормированным рабочим днем и т. д. (ч. 1 ст. 116 ТК).

В соответствии с ч. 2 ст. 120 ТК дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

