Роструд: при разделении отпуска не обязательно именно первая часть должна быть не менее 14 дней

На сайте Онлайнинспекции.рф разобрали ситуацию, когда основной отпуск работницы составляет 28 дней, а дополнительный за вредные условия труда – 7 дней, всего 35 дней.

Отдел кадров не разрешает разделить отпуск на три части: 11 (зимой), 5 (летом) и 19 (осенью) каждый.

По мнению кадровиков, первая часть отпуска не может быть меньше 14 дней, так как это часть основного (ежегодного), а дополнительный не является ежегодным.

«Отдел кадров неправ, поскольку законом не установлено правило, в соответствии с которым при разделении отпуска на части первая из всех должна быть не менее 14 календарных дней. Указанная часть отпуска может быть предоставлена как в начале, так и в конце рабочего года.

Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях труда является ежегодным», — ответил Роструд.

В ч. 1 ст. 125 ТК установлено, что ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, и хотя бы одна из них должна быть не менее 14 календарных дней.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляют работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями, с ненормированным рабочим днем и т. д. (ч. 1 ст. 116 ТК).

В соответствии с ч. 2 ст. 120 ТК дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

