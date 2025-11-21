Банки жалуются Правительству на скидки маркетплейсов

Кредитные организации призывают властей разобраться с нечестной конкуренцией, которую выстроили маркетплейсы, предлагая скидки за оплату картами своих банков.

Главы Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Т-Банка и Совкомбанка написали письма в кабмин, Центробанк, Госдуму, Совет Федерации и в администрацию президента. В них — просьба разобраться с нечестной конкуренцией, которая сложилась на маркетплейсах.

Платформы предоставляют покупателям скидки за оплату через свои банки. Например, через WB Банк или Ozon Банк. При этом остальные кредитные организации теряют свои позиции. Об этом пишут «Ведомости».

Основные требования банкиров:

цены товаров на маркетплейсах не должны зависеть от способа оплаты;

маркетплейсам нужно запретить вкладываться в скидки на товары.

Запретить предлагают как прямые промоакции, так и косвенные — бонусные программы и маркетинговые субсидии. Исключение сделают для собственных товаров платформ.

«Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение – клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты», — сказали в Сбере.

Также там добавили, что хотят не ограничить скидки, а наоборот, расширить аудиторию, которым они будут доступны. Выгодные условия должны быть у всех, независимо от того, картой какого банка платит клиент.

Ozon и Wildberries заявляют, что если требования банков будут выполнены, то для 85 млн покупателей вырастут цены. Это будет критично для жителей малых городов и сел, где вне онлайна товары стоят очень дорого.

Также представители маркетплейсов обратили внимание, что банки и сами активно пользуются программами лояльности и скидками. Например, на Мегамаркете Сбер позволяет оплачивать бонусами Сберспасибо до трети стоимости покупок.

Площадки предлагают банкам сотрудничество: им тоже откроют доступ к скидкам, то есть покупатели с картами разных банков получат дисконт.