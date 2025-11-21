Честный знак запустил новую страницу с центрами поддержки по маркировке товаров

Предпринимателей бесплатно проконсультируют по вопросам маркировки, по кодам, а также окажут техническую поддержку при настройке кассового программного обеспечения.

На сайте Честного знака появилась новая страница с информацией о центрах поддержки по вопросам маркировки. Такие центры позволят предпринимателям получить бесплатную консультацию по вопросам обязательной маркировки. Услугу окажут по предварительной записи.

Специалисты по маркировки помогут:

освоить работу с системой маркировки;

понять, как работать с Национальным каталогом товаров и электронным документооборотом;

решить нестандартные проблемы.

Также можно получить очные консультации о проверке товаров на обязательность маркировки по кодам ТН ВЭД и ОКПД2, о навигации по каталогу поставщиков под требования участника оборота, а еще — получить помощь центра технического обслуживания для обновления кассового ПО при разрешительном режиме.