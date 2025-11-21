ЦОК ОК МП 20.11 Мобильная
Честный знак запустил новую страницу с центрами поддержки по маркировке товаров

Предпринимателей бесплатно проконсультируют по вопросам маркировки, по кодам, а также окажут техническую поддержку при настройке кассового программного обеспечения.

На сайте Честного знака появилась новая страница с информацией о центрах поддержки по вопросам маркировки. Такие центры позволят предпринимателям получить бесплатную консультацию по вопросам обязательной маркировки. Услугу окажут по предварительной записи.

Специалисты по маркировки помогут:

  • освоить работу с системой маркировки;

  • понять, как работать с Национальным каталогом товаров и электронным документооборотом;

  • решить нестандартные проблемы.

Также можно получить очные консультации о проверке товаров на обязательность маркировки по кодам ТН ВЭД и ОКПД2, о навигации по каталогу поставщиков под требования участника оборота, а еще — получить помощь центра технического обслуживания для обновления кассового ПО при разрешительном режиме.

Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025

Год 2025 насыщен новыми требованиями по обработке персональных данных. С 30 мая действуют новые штрафы за нарушение правил работы с ПДн. С 1 июля Роскомнадзор запустил автоматическую проверку сайтов на базе ИИ. С 1 сентября 2025 года ожидаются новые требования к Согласию об обработке данных. Рассказываем, к чему готовиться бизнесу и как избежать штрафов. 

