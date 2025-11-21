Россияне ищут новую работу, не уволившись со старой

Большинство работников считает, что нельзя уходить в никуда.

58% россиян считают нормальным искать новую работу, не уволившись со старой, говорится в исследовании SuperJob.

«Боязнь безработицы сильнее корпоративной лояльности: 58% россиян считают, что начинать поиск новой работы, не уволившись с предыдущей, — это нормальная практика, поскольку нельзя уходить в никуда», — говорится в результатах опроса.

Еще 30% допускают такой поиск, если предупредят работодателя. 3% респондентов считают, что так поступать некорректно, а 9% затруднились с ответом.

Мужчины больше склонны искать работу тайно: 67% против 50% среди женщин.

Женщины чаще предпочитают предупреждать работодателя: 37% против 23% мужчин.

Также меньше поддерживает практику поиска вакансий за спиной работодателя молодежь до 35 лет: 54% против 64% среди опрошенных старше 45 лет.