💲Центробанк понизил курс доллара до 79 рублей

Валюта Стоимость Доллар США 79,0246 рубля Евро 90,5625 рубля Юань 11,0576 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 24 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

На новогодних праздниках доллар будет стоить 85 рублей. Так считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. В начале январе обычно слабый период для рубля. В это время замирает экономическая активность, а расходы потребителей остаются высокими.

