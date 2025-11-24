Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Курсы валют

💲Центробанк понизил курс доллара до 79 рублей

Банк России на 24 ноября 2025 года установил курс доллара США 79 рублей, евро стоит 92,6.

На 24 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 79 рублей, курс евро — 90,6.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 ноября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

79,0246 рубля

Евро

90,5625 рубля

Юань

11,0576 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 24 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

На новогодних праздниках доллар будет стоить 85 рублей. Так считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. В начале январе обычно слабый период для рубля. В это время замирает экономическая активность, а расходы потребителей остаются высокими.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Регистрация в Роскомнадзоре 2025: инструкция

С 30 мая 2025 года вступает в силу штраф для всех организаций за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре в размере 300 000 рублей и еще 8 новых пунктов в статье 13.11 КоАП РФ о нарушениях в области персональных данных.

Регистрация в Роскомнадзоре 2025: инструкция
10

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет