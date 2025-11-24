💲Центробанк понизил курс доллара до 79 рублей
На 24 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 79 рублей, курс евро — 90,6.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 ноября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
79,0246 рубля
Евро
90,5625 рубля
Юань
11,0576 рубля
На новогодних праздниках доллар будет стоить 85 рублей. Так считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. В начале январе обычно слабый период для рубля. В это время замирает экономическая активность, а расходы потребителей остаются высокими.
