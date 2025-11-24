Для уплаты косвенных налогов введут меры контроля с 2026 года
Минфин указал, что продажа товаров на маркетплейсах налогоплательщиками на УСН – это их право. Продажа без НДС — это не налоговое правонарушение.
Но есть случаи, когда другие недобросовестные предприниматели ввозят в Россию товары, которые потом продают на интернет-площадках без уплаты косвенных налогов, в том числе добросовестные приобретатели.
С такими случаями будут бороться, предупредил Минфин. Правительством в 2026 году будут реализованы такие меры:
внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров;
снижение порога доходов, при которых плательщики на УСН начинают уплачивать НДС.
Начать дискуссию