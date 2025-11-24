ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
НДС на УСН

Для уплаты косвенных налогов введут меры контроля с 2026 года

Добросовестные продавцы на маркетплейсах могут продавать товары, с которых не уплатили НДС. С этим будут бороться.

Минфин указал, что продажа товаров на маркетплейсах налогоплательщиками на УСН – это их право. Продажа без НДС — это не налоговое правонарушение.

Но есть случаи, когда другие недобросовестные предприниматели ввозят в Россию товары, которые потом продают на интернет-площадках без уплаты косвенных налогов, в том числе добросовестные приобретатели.

С такими случаями будут бороться, предупредил Минфин. Правительством в 2026 году будут реализованы такие меры:

  • внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров;

  • снижение порога доходов, при которых плательщики на УСН начинают уплачивать НДС.

Автор

Евгения Игнатенко
