Пенсионеров могут освободить от НДФЛ

И неработающим, и работающим пенсионерам с низкими доходами предлагается дать налоговую льготу.

Депутат Сергей Миронов предлагает освободить от уплаты НДФЛ пенсионеров с доходами меньше полутора прожиточного минимума.

Обращение он направил главе Правительства Михаилу Мишустину.

«Предлагаем установить полное освобождение от НДФЛ пенсионеров, чей доход не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствующем субъекте РФ», — написал Миронов.

По его словам, для пенсионеров с доходом незначительно выше прожиточного минимума даже небольшая налоговая нагрузка в виде НДФЛ существенно снижает и без того ограниченные финансовые возможности. Это негативно сказывается на качестве питания, возможности приобретения лекарств и доступе к платным медицинским услугам.

Депутат предлагает распространить льготу как на неработающих, так и на работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости.