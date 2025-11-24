Объем наличных в обращении вырос в пять раз с июля по сентябрь 2025 года

Из-за перебоев в работе мобильного интернета и ужесточения банковского контроля все больше россиян выбирает платить наличными. Их объем в обороте подскочил на 659 млрд рублей.

За три месяца 2025 года объем наличных в обращении увеличился на 659 млрд рублей, что в пять раз больше, чем с июля по сентябрь 2024 года. Более значительным рост был только в 2022 году, когда россияне стремились запастись наличными из-за нестабильности в экономике.

Сейчас рост объема наличных в Центробанке объясняют тем, что из-за сбоев в работе мобильного интернета сложно оплачивать покупки по безналу. Об этом пишут «Известия».

«Для многих отключение мобильного интернета в ряде регионов стало сигналом, что необходимо иметь при себе определенный запас наличных», — сказала глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Кроме того, кеш мог увеличится из-за ужесточения банковского контроля за подозрительными операциями. Чтобы снизить риск блокировок многие стали передавать деньги наличными, а не переводом.

С 1 июля 2025 года к банковским проверкам подключилась ФНС. У налоговиков появилось право точечно проверять карты на несоответствие доходов остаткам на счетах. Это нужно, чтобы лучше бороться с уклонением от уплаты налога на профессиональный доход (НПД) и НДФЛ.

Несмотря на рост популярности наличных, доля безнала по-прежнему составляет 87%. Эксперты полагают, что в четвертом квартале 2025 года объем наличных может вырасти на 0,5-1,2% по сравнению с третьим кварталом. Это 300-400 млрд рублей. Объясняют такое утверждение ростом активности перед Новым годом, когда люди активно тратят деньги на подарки.