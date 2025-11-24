За рекламу на запрещенных ресурсах могут увеличить штрафы до 1 млн рублей

Текущие размеры штрафов не останавливают блогеров и компании от размещения рекламы в запрещенных соцсетях, поэтому депутаты собираются повысить размер наказания.

Депутаты «Единой России» подготовили законопроект, по которому до 1 млн рублей увеличат штрафы за рекламу в иностранных запрещенных соцсетях.

Сейчас за нарушение физлиц штрафуют на 2-2,5 тыс. рублей, а компании — на 200-500 тыс. Новый проект предполагает, что ответственность для физлиц вырастет до 80 тыс., а для организаций — до 1 млн.

Авторы законопроекта уверены, что небольшие штрафы не останавливают блогеров и компании от распространения рекламы по привычным соцсетям, поэтому наказание нужно усилить. Об этом пишут «Известия».

«Очевидно, что штраф в 2,5 тыс. рублей никого не останавливает — рекламу в запрещенных соцсетях блогеры по-прежнему размещают. Для них это символическая сумма по сравнению с доходом от интеграций, где фигурируют сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей», — сказал депутат Анатолий Выборный.

Как говорят депутаты, их цель — не наказывать, а создать справедливые правила работы в медиасреде, чтобы рекламный рынок устойчиво развивался и росло доверие к российским площадкам.