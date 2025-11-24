Когда списанный дебиторский долг уменьшает налог на прибыль

Если списанную задолженность по дебиторке признали безнадежной – ее можно учесть во внереализационных расходах.

В письме от 05.09.2025 № 03-03-06/1/86896 Минфин разъяснил, когда списанную дебиторскую задолженность признают безнадежной в целях налога на прибыль.

Согласно подп. 2 п. 2 ст. 265 НК, к внереализационным расходам относят безнадежные долги.

Основания отнесения дебиторской задолженности к безнадежной установлены п. 2 ст. 266 НК.

То есть, если списанная дебиторская задолженность соответствует основаниям из п. 2 ст. 266 НК, ее можно признать безнадежной и учесть ее в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль, пояснил Минфин. Других требований нет.

