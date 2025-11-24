В регионах появится больше техно- и бизнес-парков — Правительство выделит дополнительные субсидии

Субсидии из федерального бюджета помогут регионам с низкой бюджетной обеспеченностью открывать больше площадок для развития малого и среднего бизнеса в сфере производства и инноваций.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 20 ноября 2025 года № 1839, по которому регионы получат возможность создавать еще больше индустриальных, техно- и бизнес-парков на деньги федерального бюджета.

Регионы с низкой бюджетной обеспеченностью смогут строить больше новых площадок — их число увеличили с 8 до 12 в год. Такие объекты будут стимулировать развитие малых и средних предприятий, которые занимаются инвестиционными проектами и производством.

«От этого зависит технологический и промышленный суверенитет, устойчивый рост и конкурентоспособность отечественных компаний и, конечно, качество жизни наших граждан», — сказал Михаил Мишустин.

Начиная с 2027 года максимальный размер субсидий для регионов с невысокой бюджетной обеспеченностью вырастет с 500 до 600 млн рублей. Также для субъектов РФ с разнящимся уровнем бюджета поддержка увеличится до 500, 400 и 200 млн рублей. Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей поступления будут составлять 600 млн.

Всего за счет субсидий было создано больше 60 промышленных, технологических и бизнес-парков. В них работает около 1 тыс. компаний-представителей МСП.